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Курортная сеть «Азовский»
«Всё включено» 2023
Отель с 5 аквазонами!
Курортная сеть «Азовский»
Азовский & АзовЛенд
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Курортная сеть «Азовский»
Островок Средиземноморья в Крыму
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Курортный комплекс «Азовский»
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Курортная сеть «Азовский»
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Курортный комплекс «Азовский»
Эко-отдых в Крыму у моря
Курортный комплекс «Азовский»
Развитая инфраструктура
Территория 6,5 га. 5 аквазон
Семейный отель «АзовЛенд»
Отдых в райском уголке
Первая береговая линия
Курортный комплекс «Азовский»
Автопарковка
Курортная сеть «Азовский»
Все включено 2023
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Курортная сеть «Азовский»
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Семейный отель «АзовЛенд»
«АзовЛенд» - отель,
который смотрит на море
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Курортный комплекс «Азовский»
2 бассейна
с подогревом воды
Курортный комплекс «Азовский»
Крытый бассейн
с подогревом воды
Курортный комплекс «Азовский»
2 бассейна на пляже
с морской водой
Курортный комплекс «Азовский»
«Азовский» - 5 аквазон
на территории
Семейный отель «АзовЛенд»
Отдохните у самого моря
Знаменитые Генеральские пляжи

Курортная сеть «Азовский» — отдых в Крыму «всё включено»

Наши отели: Курортный комплекс «Азовский» и Семейный отель «АзовЛенд»
Курортный комплекс «Азовский»
ОБ ОТЕЛЕ
ЧТО ВКЛЮЧЕНО
ВИДЕО
НОМЕРА
ПЛЯЖ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
КАК КУПИТЬ
Курортный комплекс «Азовский» расположен в сердце соснового заповедника на территории более 6,5 га., в отдалении от других населенных пунктов.
Отдых «Всё включено»
Просторный частный пляж с бассейнами
Аквапарк мирового уровня «Остров Сокровищ»
На территории 5 аквазон, включая открытый и крытый бассейны с подогревом воды
Детский аквапарк с подогревом воды
Спортивные площадки
3-разовое питание, «Шведский стол»
Увлекательная анимация и фестивали
Узнать подробнее
Входит в стоимость путёвки
Комфортное проживание в выбранном типе номера
3-разовое питание по системе шведский стол
Детский аквапарк с подогревом воды
Аквапарк мирового уровня «Остров Сокровищ»
Открытый большой бассейн с подогревом воды с двумя горками для детей и взрослых
Крытый бассейн с подогревом воды
Детские площадки и игровые комплексы
Детская и взрослая анимация
Развлекательные программы
Волейбол, футбол, бадминтон (аренда инвентаря)
Кабинет доврачебной помощи
Комната бытового обслуживания
Просторный пляж, оборудованный лежаками, навесами, зонтиками
Охраняемая территория
Wi-Fi
За дополнительную плату
Услуги SPA-центра
Прокат велосипедов и веломобилей
Прокат спортивного инвентаря
Теннис (аренда кортов и инвентаря)
Бильярд и настольный теннис
Баня
Водные аттракционы на пляже: банан, таблетка
Экскурсии
Кафе и магазин на территории
Прачечная со стиральными машинами-автомат
Номера Deluxe с верандой
Deluxe в новом корпусе Курортного комплекса Азовский - это комфортабельные номера с авторским интерьером. Просторная комната с кондиционером, оборудована всем необходимым для отдыха и проживания.
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Номера Комфорт в коттеджах с верандами
Номера данного расположены в одноэтажных коттеджах с верандами. У каждого номера отдельный вход. Современный дизайн, выполненный в средиземноморском стиле. К услугам отдыхающих эргономические кровати с ортопедическими матрасами, кондиционер, сейф с кодовым замком, шкаф, телевизор. Санузел с душевой.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Джуниор с верандой
Джуниор в Курортном комплексе Азовский гарантированно расположены на первом этаже 2-х этажного корпуса. К услугам отдыхающих эргономические кровати с ортопедическими матрасами, кондиционер, сейф с кодовым замком, шкаф, телевизор. Санузел с душевой.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Номера Стандартные с балконом или верандой
Номера данного типа располагается в 2-х или 3-х этажных корпусах. Сейф с кодовым замком, шкаф, телевизор, холодильник. Санузел с душевой.
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Стандарт плюс с балконом или верандой
Комфортные уютные номера. Номера данного типа располагается в 2-х или 3-х этажных корпусах.
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Семейные 2-комнатные апартаменты в коттеджах
Оригинальный дизайн номеров – это сочетание комфорта и удобства с красотой и элегантностью. емейные апартаменты представляют собой 2-комнатные номера, расположенные в одноэтажных уютных коттеджах.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт плюс с балконом или верандой
Комфортабельные уютные номера с балконом или верандой. В дизайне номеров ставка сделана на комфорт, создаваемый тщательно продуманными деталями - эргономичные кровати с ортопедическими матрасами, сейфы с кодовыми замками, вместительный шкаф, плазменный телевизор.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Номера Superior с балконом или верандой
Элегантно оформленные, комфортабельные номера Superior, с потрясающим видом на сад сделают ваше пребывание в нашем отеле уютным и приятным. В каждом номере эргономичные кровати с ортопедическими матрасами, сейфы с кодовыми замками, вместительный шкаф, плазменный телевизор. Все номера данной категории оборудованы кондиционерами.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Номера Комфорт двухкомнатные с верандой
Комфортабельные 2-комнатные 4-местные номера с верандой, рассчитанные на проживание 4 человек, 5-е место - дополнительное.
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Стандартные 2-комнатные с верандой
Номера с кондиционерами 2-комнатные 3-местные курортного комплекса "Азовский". Комфортабельные 2-комнатные номера с верандой, рассчитанные на проживание 3 человек, 4-е место дополнительное.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
В домиках с верандой
Уютные номера данного типа расположены в домиках с верандами.Рассчитаны на проживание от 1 до 3 человек (3-е место - дополнительное). Все номера данного типа гарантированно расположены в одноэтажных домиках, в каждом из которых по 4 номера.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Стандарт мини с верандой
Уютные номера данного типа расположены на первом этаже. Номера данного типа гарантированно расположены на первом этаже 2-х этажного корпуса.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров

Просторный оборудованный пляж курортного комплекса находится в 350 м от корпусов. Южное побережье Азовкого моря. Пляж песчано-ракушечный. Протяженность - 1 км.

На пляже для отдыхающих:

Бассейны с морской водой
Зонтики, лежаки, навесы
Кафе
Водные аттракционы (банан, таблетка)
Детский надувной городок
Пляжный волейбол
Анимационные программы

Курортный комплекс «Азовский» располагается в Крыму недалеко от г. Щелкино в одном из самых прекрасных и любимых туристами уголков полуострова.

Адрес: Крым, Ленинский р-н, п.Песочное, ул.Ватутина, д.12А
Широта: 45°22’45.3" N (45.379254)
Долгота: 35°55’28.7" E (35.924647)

Как добраться и информация по трансферам

Схема территории курортного комплекса «Азовский»
На территории есть все необходимое для комфортного и беззаботного отдыха.
Узнать подробнее
Купить путевку в отели КС «Азовский»

Вы находитесь на официальном сайте КС «Азовский» и можете без посредников приобрести путевку в наши отели из любого региона.

Предлагаем сделать вам это любым удобным способом.

Подробнее
Расчет стоимости путевки

Написать в WhatsApp
+7 (985) 778-20-87

Телефон бесплатно по России
+7 (800) 775-15-41

По вопросам бронирования путёвок г.Москва
+7 (495) 241-30-45
[email protected]

Семейный отель «АзовЛенд»
ОБ ОТЕЛЕ
ЧТО ВКЛЮЧЕНО
Видео
номера
пляж
РАСПОЛОЖЕНИЕ
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
КАК КУПИТЬ
Семейный отель «АзовЛенд» расположен на первой береговой линии, всего в 30 метрах от моря. Территория 4,5 га
Отдых «Всё включено»
«АзовЛенд» расположен на самом берегу моря – в 30 метрах
Знаменитые Генеральские пляжи
Детский аквапарк с подогревом воды на пляже
Водная горка для детей и взрослых
5-разовое питание по системе «Шведский стол»
Увлекательная анимация и фестивали
Узнать подробнее
Входит в стоимость путёвки
Комфортное проживание в выбранном типе номера
5-разовое питание по системе шведский стол
Водная горка для детей и взрослых
Детский аквапарк с подогревом воды на пляже
Детский надувной городок на пляже
Батут
Детская и взрослая анимация
Вечерние шоу
Пляжный волейбол
Обустроенный пляж с лежаками, навесом и зонтиками (в 30 м от отеля)
Кабинет доврачебной помощи
Охраняемая территория
Wi-Fi
За дополнительную плату
Кафе
Магазин
Массажный кабинет
Прачечная со стиральными машинами-автомат
Экскурсии в зависимости от выбранного вида
Номера Deluxe
Номера Deluxe – это сочетание авторского дизайна с высокой степенью комфорта. В номерах делюкс к услугам отдыхающих просторная веранда. Номера данного типа расположены в новом корпусе в 30 метрах от моря.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Стандарт мини в домиках
Уютные номера данного типа рассчитаны на проживание 2-х человек и расположены в одноэтажных домиках. Номера укомплектованы необходимой мебелью.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт в корпусах
Комфортабельные номера с индивидуальными верандами расположены в корпусе. В дизайне номера ставка сделана на комфорт.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт в домиках
Уютные номера данного типа расположены в одноэтажных коттеджах. Каждый коттедж рассчитан на 1-2 номера. Номера оборудованы кондиционерами. Санузел с душевой.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт плюс
Оригинальный дизайн номеров – это сочетание комфорта и удобства с красотой и элегантностью. Комфортные номера с балконом или верандой. Номера данного типа расположены в новых корпусах.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт Superior
Оригинальный дизайн номеров – это сочетание комфорта и удобства с красотой и элегантностью. Комфортные номера с балконом или верандой. Номера данного типа расположены в новых корпусах.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Комфорт плюс с видом на море
Оригинальный дизайн номеров – это сочетание комфорта и удобства с красотой и элегантностью. Комфортабельные номера с улучшенным дизайном, балконом или верандой. Расположены в новом корпусе в 30 метрах от моря.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Family room
Оригинальный дизайн номеров – визуальное разделение спальных зон. Семейные номера представляют собой комфортабельные номера верандой с панорамным видом на море.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Семейные апартаменты 2-комнатные
Оригинальный дизайн номеров – это сочетание комфорта и удобства с красотой и элегантностью. Семейные апартаменты расположены в новом корпусе в 30 метрах от моря.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров
Номера Стандарт
Удобные номера данного типа расположены на 1 этаже в 30 метрах от моря. Все номера данного типа оборудованы кондиционерами. Номера укомплектованы необходимой мебелью. Санузел с душевой.
Узнать подробнеерассчитать стоимостьпосмотреть все типы номеров

Роскошный оборудованный пляж находится всего в 30 метрах от корпусов. Пляж песчаный с плавным входом в море расположен в окружении двух бухт.

Южное побережье Азовского моря. Линия Генеральских пляжей.

На пляже для отдыхающих:

Зонтики, лежаки, навесы
Кафе
Детский аквапарк
Водная горка для детей и взрослых
Надувной городок
Пляжный волейбол
Анимационные программы
Семейный отель «АзовЛенд» расположен на самом берегу моря.
Схема территории семейного отеля «АзовЛенд»
На территории есть все необходимое для комфортного и беззаботного отдыха.
Узнать подробнее
Купить путевку в отели КС «Азовский»

Вы находитесь на официальном сайте КС «Азовский» и можете без посредников приобрести путевку в наши отели из любого региона.

Предлагаем сделать вам это любым удобным способом.

Подробнее
Расчет стоимости путевки

Написать в WhatsApp
+7 (985) 778-20-87

Телефон бесплатно по России
+7 (800) 775-15-41

По вопросам бронирования путёвок г.Москва
+7 (495) 241-30-45
[email protected]

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5 причин выбрать Курортную сеть «Азовский»

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У нас интересно всем благодаря развитой инфраструктуре и организации досуга
Территория драйва
Потрясающие аквазоны, включающие разнообразные аквапарки, бассейны, водные аттракционы
Чистейшее море и просторные пляжи
То, что нужно для настоящего отдыха, включая знаменитые генеральские пляжи
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Бронируя на нашем сайте Вы приобретаете путевки напрямую у объектов нашей сети

Концепция семейного отдыха

Всё для отдыха с детьми
Здоровье, спорт, развлечения
Досуг и развлечения
Фестивали и мастер-классы
Развитая инфраструктура
Инфраструктура
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Площадки, инструкторы
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Инфраструктура

Аквазоны
Аквапарки и бассейны
Спортивные площадки
Теннисные корты
SPA
Массаж и уход
Шведский стол
Сбалансированное питание
Чистый пляж
Лежаки, зонты, инвентарь
Анимация
Фестивали и события
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Стандарт
37 987 р
Азовский
2 взр. + 1 реб.
01.08.23-04.08.23
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Джуниор
42 039 р
Азовский
2 взр. + 1 реб.
08.08.23-11.08.23
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Комфорт в коттедже
44 469 р
Азовский
2 взр. + 1 реб.
03.08.23-06.08.23
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Deluxe
44 669 р
Азовский
2 взр. + 1 реб.
07.08.23-10.08.23
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Стандарт 2-комнатный
46 890 р
Азовский
2 взр. + 1 реб.
10.08.23-13.08.23
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Комфорт в корпусах
38 394 р
Азовленд
2 взр. + 1 реб.
03.08.23-06.08.23
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Комфорт плюс
41 374 р
Азовленд
2 взр. + 2 реб.
24.08.23-27.08.23
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Комфорт плюс
39 530 р
вид на море
Азовленд
2 взр. + 1 реб.
16.08.23-19.08.23
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