Курортная сеть «Азовский» — отдых в Крыму «всё включено»

Просторный оборудованный пляж курортного комплекса находится в 350 м от корпусов. Южное побережье Азовкого моря. Пляж песчано-ракушечный. Протяженность - 1 км.
На пляже для отдыхающих:
Курортный комплекс «Азовский» располагается в Крыму недалеко от г. Щелкино в одном из самых прекрасных и любимых туристами уголков полуострова.
Адрес: Крым, Ленинский р-н, п.Песочное, ул.Ватутина, д.12А
Широта: 45°22’45.3" N (45.379254)
Долгота: 35°55’28.7" E (35.924647)
Вы находитесь на официальном сайте КС «Азовский» и можете без посредников приобрести путевку в наши отели из любого региона.
Предлагаем сделать вам это любым удобным способом.
Написать в WhatsApp
+7 (985) 778-20-87
Телефон бесплатно по России
+7 (800) 775-15-41
По вопросам бронирования путёвок г.Москва
+7 (495) 241-30-45
[email protected]
Роскошный оборудованный пляж находится всего в 30 метрах от корпусов. Пляж песчаный с плавным входом в море расположен в окружении двух бухт.
Южное побережье Азовского моря. Линия Генеральских пляжей.
На пляже для отдыхающих:
Вы находитесь на официальном сайте КС «Азовский» и можете без посредников приобрести путевку в наши отели из любого региона.
Предлагаем сделать вам это любым удобным способом.
Написать в WhatsApp
+7 (985) 778-20-87
Телефон бесплатно по России
+7 (800) 775-15-41
По вопросам бронирования путёвок г.Москва
+7 (495) 241-30-45
[email protected]