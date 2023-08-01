Курортная сеть «Азовский» — отдых в Крыму «всё включено»

В домиках с верандой

Уютные номера данного типа расположены в домиках с верандами.Рассчитаны на проживание от 1 до 3 человек (3-е место - дополнительное). Все номера данного типа гарантированно расположены в одноэтажных домиках, в каждом из которых по 4 номера.